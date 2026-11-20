Фото: youtube.com/CataFernandez

Блогер Ката Аматиста (настоящая фамилия – Фернандез. – Прим. ред.) из Колумбии, которая на протяжении трех лет лечилась от онкологического заболевания, умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Dexerto со ссылкой на заявление ее семьи.

"Сегодня Ката покинула этот материальный мир. Ее тело обрело покой, но ее свет, любовь и все прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас", – говорится в заявлении близких.

Родственники также отметили, что девушка не позволяла болезни становиться центром своей жизни и старалась как можно полнее проживать каждый день.

О диагнозе Аматиста рассказала в 2023 году. У нее обнаружили медуллобластому – злокачественную опухоль головного мозга. Блогер делилась с подписчиками подробностями лечения, в том числе сообщала о прохождении химиотерапии и перенесенной операции.

Ранее скончался бразильский блогер Тиаго Питтан в больнице Кампу-Гранди после продолжительной борьбы с раком желудка. За месяц до смерти он провел репетицию собственных похорон, чтобы лично проститься с друзьями и близкими.

В день ухода из жизни мужчина опубликовал прощальное видео, в котором назвал свою жизнь хорошей и заявил о победе над страхом. Пользователи соцсетей отметили смелость блогера, решившего провести финальную встречу при жизни.