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06 июля, 14:23

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Mothership: в Малайзии мужчина сыграл "призрачную свадьбу" с умершей невестой

В Малайзии мужчина сыграл "призрачную свадьбу" с умершей невестой

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/John Muaythai John

В Малайзии жених провел "призрачную свадьбу" со своей умершей невестой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на портал Mothership.

Блогер SaKira Saw, популярная в своей стране, и ее жених Джон собирались сыграть свадьбу в ноябре, однако 23 июня девушка внезапно умерла. 28 июня, когда прошли похороны и завершились траурные мероприятия, мужчина провел так называемую призрачную свадебную церемонию с возлюбленной.

Во время церемонии мужчина прошел к гробу невесты по проходу, украшенному воздушными шарами и цветами. Рядом стояла ростовая фигура возлюбленной, а на большом экране демонстрировали видео, составленное из фото, где девушка была запечатлена с родными и женихом. После этого Джон надел кольцо на палец усопшей и заплакал.

В конце мероприятия для гостей и жениха провели традиционную чайную церемонию, после чего Джон разрезал свадебный торт.

"Но в следующей жизни я обязательно найду тебя снова и останусь с тобой навсегда", – написал мужчина на странице SaKira Saw в соцсети.

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