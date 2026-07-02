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02 июля, 16:52

В мире

Мэр в Мексике обручился с самкой крокодила

Фото: Getty Images/Picture-Alliance/Edgar Santiago Garcia

В Мексике мэр города Сан-Педро-Уамелула обручился с "маленькой принцессой" – самкой каймана, сообщает Jornada.

"Свадьба" прошла в рамках традиционного ритуала, который проводится в городе уже несколько сотен лет. Цель такого союза – подношение дара богам, чтобы они обеспечили дожди и хороший урожай, а также мир и спокойствие в городе. Кроме того, крокодилы ассоциируются с удачной рыбалкой, которая является источником пропитания для жителей.

Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто не пострадал. Завершилась церемония поцелуем и танцем молодоженов.

Ранее в Китае мужчина решил, что ему необходимо жениться, и обратился к свахе, которая познакомила его с женщиной из другого региона. После 5-минутного видеозвонка пара решила сыграть свадьбу. Через три дня после знакомства брак был зарегистрирован, однако оказалось, что у женщины есть долги и болезни, о которых она умолчала. Мужчина потребовал развод.

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