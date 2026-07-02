Эксперт Ярмуш призвала делать фото экрана при оформлении авиабилетов на сайте перевозчика

Россияне обвинили крупного авиаперевозчика в незаконном обогащении из-за многочисленных ошибок в билетах. При этом сама компания отвергла все обвинения. Возможно ли совершить поездку с опечатками при регистрации и как поступать, если перевозчик отказывается вносить правки, разбиралась Москва 24.

Цена ошибки

Пассажиры обвинили авиакомпанию "Победа" в умышленном изменении персональных данных при бронировании. По их утверждению, онлайн-система намеренно исказила фамилии, имена и другую информацию, сообщил телеграм-канал Baza.

Как рассказали пострадавшие, с неточностями в билетах их не допустили к рейсу и направили в кассу для переоформления: цена такой услуги – 1 000 рублей. Один из очевидцев отметил, что его и еще троих россиян, проходивших регистрацию на соседних стойках, развернули и отправили переделывать билеты – у каждого обнаружились ошибки.

Пассажиры пожаловались, что перевозчик якобы регулярно искажает введенные данные, особенно даты рождения и другую личную информацию.

В свою очередь, представители лоукостера отрицают наличие системных сбоев или намеренных ошибок.





пресс-служба авиакомпании "Победа" Система бронирования не вносит изменения в данные пользователей без их участия. Все поля заполняются клиентом самостоятельно и отображаются на этапе подтверждения заказа до оплаты.

В компании заявили, что возможность точечной корректировки данных технически исключена. Количество жалоб, связанных с подобными неточностями, составляет менее 1% от общего числа бронирований, и их причина – ошибки, допущенные самими клиентами при вводе сведений.

Ранее "Победа" изменила правила перевозки по рассадке детей. Основанием для нововведений послужило судебное решение, принятое по иску прокуратуры. Согласно новым нормам, авиакомпания должна делать все возможное, чтобы подростки 12–18 лет сидели рядом с родителями или сопровождающими.

Не в последний момент

При оформлении билета, будь то железнодорожный или авиа-, всегда важно тщательно проверять правильность внесенных данных сразу после покупки, а не откладывать это на момент посадки. Об этом Москве 24 сообщила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее и с меньшими затратами можно будет решить проблему.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Например, в железнодорожных перевозках по России, если пассажир самостоятельно оформлял покупку онлайн, исправить неточности в написании паспортных данных невозможно. Билет придется вернуть и оформить заново. В свою очередь, во избежание ошибки кассира следует проверить информацию сразу у кассы: если специалист допустил опечатку, он должен исправить ее бесплатно.

Если же человек все-таки не заметил неточности при оформлении билета, важно помнить, что, согласно приказу Минтранса о перевозках пассажиров ж/д транспортом, при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается.

"К ним относятся: перестановка местами соседних букв или цифр, вставка лишнего символа или пропуск одной буквы или цифры. При этом допустимо не более одной ошибки в Ф. И. О. пассажира, а также не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность. В принципе, если общая читаемость фамилии или номера не нарушается и смысл данных сохраняется, поездка по территории России с такой опечаткой возможна", – уточнила эксперт.

При этом авиабилеты с ошибками в личных данных при посадке недопустимы. В такой ситуации пассажиру следует связаться с авиакомпанией через кол-центр или официальный сайт для получения инструкций по дальнейшим действиям.

"Если ошибка допущена по вине пассажира при самостоятельном заполнении данных на сайте или в приложении, билет нельзя просто отредактировать. Пассажиры могут либо вернуть его, либо переоформить на платной основе, но стоимость такой услуги варьируется в зависимости от перевозчика", – рассказала специалист.

Ярмуш отметила, что в случаях, когда ошибка произошла из-за технического сбоя на сайте компании или по вине сотрудника кассы, перевозчик обязан исправить данные за свой счет.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Однако, например, при самостоятельном оформлении билета через сайт доказать, что ошибка произошла по вине системы, практически невозможно. Перевозчик всегда будет настаивать на том, что пассажир обязан внимательно проверять все введенные данные – фамилию, имя, отчество, серию и номер документа – перед тем, как нажать кнопку оплаты.

В целях защиты своих прав перед нажатием кнопки оплаты пассажиру стоит сделать скриншот финального экрана с данными – на нем видна вся информация по билету.

"Снимок экрана следует приложить к жалобе в авиакомпанию – ее контакты и юридический адрес размещены на официальном сайте. Альтернативно можно обратиться в Роспотребнадзор: через онлайн-форму на сайте или отправив заказное письмо. В обращении нужно описать ситуацию: билет был оформлен, введенные данные указаны на скриншотах, а ошибка возникла из-за сбоя системы", – разъяснила Ярмуш.

Ответственный исполнитель изучит доводы, может запросить дополнительные документы и при необходимости инициирует проверку. Стандартный срок рассмотрения – 30 дней с даты регистрации, заключила эксперт.