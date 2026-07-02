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02 июля, 16:30

Происшествия

Число пострадавших при атаке на автобус в Брянской области увеличилось до трех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус, который следовал из Белоруссии в Анапу, увеличилось до 3. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Речь идет о двух водителях автобуса и пассажире. Их госпитализируют в Гомельскую областную больницу, они уже находятся на территории Белоруссии.

Уточняется, что ведение пациентов поручено белорусским специалистам. Ситуация останется под контролем министерства здравоохранения республики.

Автобус, который ехал по маршруту Минск – Гомель – Анапа, попал под удар беспилотника на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области 2 июля. В этот момент в транспорте находились 19 человек.

По факту случившегося Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Правоохранительные органы уточняют тип и модель использованного для атаки дрона.

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