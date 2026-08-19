Средний размер пенсии по инвалидности превысил 17 тысяч рублей

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В России увеличился средний размер пенсии по инвалидности. Материалы Социального фонда (СФР), с которыми ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют о том, что на 1 июля 2026 года выплата достигла отметки в 17 382 рубля.

Для сравнения, в тот же период 2025 года средняя сумма составляла 15 734 рубля. Годовой прирост составил около 1,6 тысячи рублей.

Статистика ведомства показывает, что размер выплат различается в зависимости от факта трудоустройства: работающие получатели пенсии по инвалидности в среднем получали 18 156 рублей, тогда как неработающие – 16 950 рублей.

Ранее россиянам пообещали повышение пенсий до конца 2026 года. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, с 1 октября вырастут военные пенсии, это произойдет вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.