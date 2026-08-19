Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Общество

Средний размер пенсии по инвалидности превысил 17 тысяч рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России увеличился средний размер пенсии по инвалидности. Материалы Социального фонда (СФР), с которыми ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют о том, что на 1 июля 2026 года выплата достигла отметки в 17 382 рубля.

Для сравнения, в тот же период 2025 года средняя сумма составляла 15 734 рубля. Годовой прирост составил около 1,6 тысячи рублей.

Статистика ведомства показывает, что размер выплат различается в зависимости от факта трудоустройства: работающие получатели пенсии по инвалидности в среднем получали 18 156 рублей, тогда как неработающие – 16 950 рублей.

Ранее россиянам пообещали повышение пенсий до конца 2026 года. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, с 1 октября вырастут военные пенсии, это произойдет вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Читайте также


общество

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика