Политолог Дудчак призвал к жесткому ответу на захват российских кораблей Швецией

Шведские власти задержали пять грузовых судов с россиянами с конца 2025 года, рассказали в посольстве РФ. Почему так происходит и какие действия стоит предпринять в ответ, разбиралась Москва 24.

Пираты XXI века

Фото: ТАСС/EPA/JOHAN NILSSON

Пять грузовых судов с российскими моряками в экипаже захватили шведские власти с декабря 2025 года, рассказал посол РФ в скандинавской стране Сергей Беляев. По словам дипломата, Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России.



Одно из задержанных судов – сухогруз "Адлер" под российским флагом – быстро отпустили. Местные правоохранители признали, что у них не было достаточных оснований для удержания корабля ни по международному праву, ни по национальному законодательству, подчеркнул дипломат.



Еще четыре судна задержали в 2026 году, однако они шли в пункты назначения под иностранными флагами. Более того, корабли принадлежали компаниям из других стран. В этих случаях российское посольство вмешивалось только для защиты прав российских граждан, входивших в состав экипажей, рассказали в дипмиссии.



С начала года произошло еще несколько подобных инцидентов по инициативе других государств. Например, США в январе захватили нефтяной танкер Marinera, поднявший российский флаг. По версии Вашингтона, судно в обход санкций перевозило венесуэльскую нефть.



А в начале июля по команде Парижа в Атлантике задержали танкер Tagor с арктической нефтью из России под флагом Мадагаскара. Кроме того, в операции участвовали силы Великобритании и других государств.

При этом глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила на пресс-конференции в марте 2026 года, что Евросоюз приветствует подобные действия и считает их наиболее эффективным методом давления на Москву.



Иностранные государства не раз принимали меры в отношении так называемого теневого флота РФ. При этом если ранее многие страны в качестве обоснования использовали индивидуальные "черные списки", то в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза члены объединения получили право на конфискацию и продажу грузов с кораблей, которые сами же отнесут к "теневому флоту".



В России такие действия неоднократно называли пиратством и разбоем. Владимир Путин 12 августа заявил, что власти ряда западных стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение российских торговых судов и додумались до их захвата и продажи награбленного имущества.





Владимир Путин президент РФ Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.

Президент добавил, что происходить это может не только в тех акваториях, где предполагаются захваты российских судов, "а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".

Абсолютное беззаконие

Задержания российских грузовых судов по надуманным поводам абсолютно незаконны, рассказал в беседе с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Формально это происходит под предлогом досмотра на предмет незаконных грузов, и здесь ситуация очень тонкая. Но с точки зрения международного права задержание в нейтральных водах должно иметь основания – подозрения в криминальном происхождении груза. Но этого нет", – пояснил эксперт.



По его словам, суда задерживаются лишь потому, что якобы подпадают под санкции, которые вводятся в одностороннем порядке и без одобрения Совбеза ООН. В таком случае они незаконны.

Вся ответственность за задержание и компенсацию ущерба лежит на той стороне, которая проводит такие действия. Владельцы судов и грузов перевозят вполне законные товары, и, если нарушений не обнаружено, задерживающая сторона обязана восполнить понесенные потери, подчеркнул Мухин.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Правда, это довольно долгая процедура, поэтому проще останавливать подобный беспредел симметричными действиями – задерживать аналогичные суда тех же стран под теми же предлогами. Уверен, получится обнаружить на них много интересного.

По словам Мухина, пока достоверно неизвестно, подавались ли такие иски против действий других государств. Эксперт предположил, что владельцы судов и грузов могли попытаться защитить свои права в суде, но из-за сложности и длительности процедуры это займет много времени и может не возыметь значительного успеха.

Меры противодействия

Экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с Москвой 24 отметил, что ситуация с задержанием судов давно требовала ответа.

"Владимир Путин ранее открыто заявил, что подобные действия будут наказываться. Действительно, оппоненты совсем обнаглели: они сами придумывают правила, по которым наносят ущерб российской экономике и отечественным партнерам", – сказал он.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Такие действия должны пресекаться очень жестко. Конечно, невозможно приставить охрану к каждому танкеру, но страны, проводящие подобные операции, должны понимать: ответ прилетит достаточно быстро и не будет откладываться в долгий ящик. Те же шведы должны переживать о собственном флоте, где бы он ни находился.

Он добавил, что, если Швеция или какая-либо другая страна объявит России войну на воде, "ущерб для них должен быть намного больше, чтобы отбить охоту заниматься подобными операциями".



"Что касается зеркальных действий, я не думаю, что из-за них конфликт будет нарастать, потому что это не в интересах тех стран. Но терпеть такое невозможно. Если не давать ответ, не действовать так, чтобы они чувствовали безнаказанность, завтра они закроют нам все – и Дарданеллы, и Балтику. Это абсолютно недопустимо, тем более что действуют они беззаконно", – уточнил Дудчак.

По его мнению, если не пресекать подобные попытки, противник будет воспринимать это как слабость и продолжит неправомерную практику. В конечном итоге для РФ есть риск остаться без экспорта (в частности, энергоресурсов), что может серьезно сказаться на экономике.

При этом ранее сенатор и участник СВО Алексей Кондратьев в разговоре с "Парламентской газетой" разъяснил механизм возможного ответа на попытки захвата торговых кораблей.





Алексей Кондратьев сенатор, участник СВО Если суда третьих стран, подвергшиеся атаке тех или иных кораблей, расценивают это нападение как пиратство, они имеют право запросить помощь у любых военно-морских сил, включая российские. И если наш президент прикажет применить силу, Вооруженные силы РФ в любом случае выполнят приказ своего Верховного главнокомандующего.

В то же время сенатор пояснил, что Россия не собирается уничтожать суда без предупреждения, как поступали те же Соединенные Штаты с мирными танкерами из-за одних лишь подозрений в перевозке наркотиков. Вместо этого военные корабли РФ возьмут судно под охрану и доведут до порта (ближайшего или приписки) по договоренности, добавил Кондратьев.

