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06 октября, 19:42

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People: жительница США смогла родить сына после 20 выкидышей

Жительница США смогла родить сына после 20 выкидышей

Фото: 123RF.com/joingate

Жительница пригорода американского города Чикаго Раним Хаддад родила сына после более чем 20 выкидышей за 10 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Раним и ее муж Фуад поженились в 2015 году. Вскоре они узнали о первой беременности, которая закончилась выкидышем. По словам женщины, врачи не могли найти причину повторяющихся потерь.

В 2018-м врач рекомендовал экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Было создано около 8 здоровых эмбрионов, генетические тесты были хорошими. Однако после первой подсадки произошел выкидыш на 9-й неделе, вторая попытка также не удалась. В марте 2020 года оставшиеся эмбрионы отправили на длительное хранение.

Через 2 месяца Раним неожиданно забеременела естественным путем. Впервые супруги услышали сердцебиение ребенка и увидели его на УЗИ. Пара устроила вечеринку, где рассказала, что ждет девочку, но через день у женщины отошли воды. В больнице сказали, что все в порядке, но через сутки врачи сообщили, что ребенка спасти невозможно.

В 2021-м американка забеременела мальчиком. На 14-й неделе выяснилось, что у плода редкое состояние – сиреномелия, отсутствуют почки, из-за чего не вырабатывается амниотическая жидкость и не развиваются легкие. Медики предложили прервать беременность, но пара отказалась. Сэмюэл родился 2 февраля 2024 года на 29-й неделе. Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

После этого супруги переехали в другую квартиру, продали автозаправку и сменили работу. В начале февраля 2025 года Раним вновь оказалась в положении и немедленно посетила специалистов. Вынашивание сопровождалось еженедельными медицинскими осмотрами.

Мальчик, которого назвали Эммануэль, родился 1 октября 2025 года. Раним пожелала каждой женщине никогда не сдаваться.

Ранее в Австралии женщина родила двойню, у которой разные биологические отцы: один ребенок появился на свет в результате ЭКО и суррогатного соглашения, второй был зачат естественным путем. Подобная беременность представляет собой крайне редкое явление. Это первый такой случай в стране.

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