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Покупателям игровых приставок стали чаще попадаться объявления от аферистов, которые обещают выгодные цены и быструю доставку. После получения денег злоумышленники пропадают или отправляют совершенно другой товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, мошенники воспользовались повышенным интересом к игровой индустрии. Они публикуют объявления о продаже популярных устройств по привлекательной стоимости, рассчитывая привлечь покупателей желанием сэкономить.

В МВД посоветовали не переводить незнакомым продавцам предоплату, особенно на личные счета или через систему быстрых платежей. Также не стоит переходить по ссылкам из переписки и оплачивать товары за пределами официальных торговых площадок.

Перед покупкой рекомендуется изучить историю аккаунта продавца, отзывы о нем и условия сделки. Это поможет выявить подозрительные объявления до перевода денег.

При получении посылки в ведомстве советуют осмотреть упаковку и проверить содержимое до подтверждения заказа, если правила площадки допускают такую возможность. Кроме того, следует сохранять переписку с продавцом, данные объявления и документы об оплате.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали отправлять гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". В тексте сообщений говорится, что к личному кабинету получателя якобы привязано новое устройство и вход с него выполнен.