Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные судебные повестки, чтобы заставить их переходить по вредоносным ссылкам. В сообщениях получателям предлагают открыть документы и ознакомиться с материалами якобы возбужденного против них дела, сообщила "Ленте.ру" компания F6.

Сначала потенциальной жертве в мессенджере пишет пользователь с именем "Реестр ФССП". Он сообщает о необходимости явиться в суд и предлагает открыть PDF-файл под названием "Постановление".

После перехода по ссылке человек попадает на поддельный сайт, где ему предлагают ознакомиться с материалами дела. Для этого требуется ввести шестизначный код, который появляется во всплывающем окне. Как пояснили в F6, мошенники имитируют настоящую процедуру авторизации, но сами показывают код на своем сайте и просят пользователя повторно ввести его. В действительности проверочные комбинации при авторизации приходят в СМС или на электронную почту.

После ввода цифр пользователь получает уведомление о якобы взломанном аккаунте на государственном сервисе. Затем аферисты предлагают самостоятельно позвонить по указанному номеру, который выдают за телефон службы поддержки.

Даже если человек отказывается вводить код, преступники не прекращают попытки связаться с ним. Они начинают забрасывать потенциальную жертву звонками и сообщениями с угрозами, рассчитывая вызвать панику и заставить ее самостоятельно набрать номер злоумышленников.

В компании предупредили, что после такого звонка мошенники могут использовать разные сценарии давления. Среди них – обвинения в финансировании террористической деятельности, требования срочно задекларировать и перевести сбережения, а также попытки вовлечь человека в диверсии и другие преступления под видом поручений сотрудников спецслужб.

Ранее сообщалось, что аферисты заманивают пользователей мессенджеров обещаниями денежных призов, а затем требуют перевести деньги для участия в розыгрыше. Мошенники уверяют, что впоследствии вернут эту сумму с процентами.