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Российский боец ММА Амир Алиев заявил, что французская полиция признала необоснованными обвинения в его адрес и освободила его после задержания по подозрению в изнасиловании. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили", – сказал Алиев.

По словам бойца, перед задержанием у него произошел словесный конфликт с человеком, который впоследствии выдвинул против него обвинения и скрылся. Вместе с Алиевым задержали его менеджера и других людей. Спортсмен подчеркнул, что сейчас ситуация разрешилась.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Алиев стал фигурантом дела об изнасиловании во Франции. Спортсмена задержали 20 ноября в коммуне Монтрей после победы на турнире Ares 45.

Позднее прокуратура Бобиньи сообщила о продлении срока содержания Алиева под стражей. 27-летний уроженец Грозного выступает в легчайшем весе и с начала 2026 года представляет французский Ares.