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Следы опасных химических веществ обнаружили на поддельных пятитысячных купюрах, найденных возле остановки общественного транспорта в Макеевке. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

Глава Донецка Алексей Кулемзин после этого призвал жителей не прикасаться к подозрительным предметам, оставленным на улице. По его словам, опасность могут представлять не только деньги, но и мобильные телефоны, мелкая бытовая техника и обломки беспилотников.

"Сообщите о находке в компетентные службы. Пожалуйста, будьте внимательны и предупредите близких", – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее в Макеевке жителя госпитализировали с отравлением после того, как поднял пятитысячную купюру у остановки. Инцидент произошел 21 ноября, деньги были рассыпаны на земле, и мужчина взял одну из них. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние стабилизировано.