Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на 22 ноября 19 жилых домов получили повреждения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Удар пришелся по поселку Афипскому Северского района. Там повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома. В течение дня специалисты оценивали причиненный ущерб. В частных домах пострадали окна и кровли, а в двух многоквартирных зданиях разбиты окна в семи квартирах.

В Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб 50-летний мужчина. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, который двигался по улице в селе Гриневочка Погарского района, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"К большому горю, погиб 50-летний водитель. Искренние соболезнования родным и близким", – написал губернатор региона.

Ранее в Горловке (ДНР) три мирных жителя пострадали из-за удара беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта. Двое находились на месте, еще один – в рядом стоявшем автомобиле. Мэр города Иван Приходько также сообщил о повреждениях детского сада и многоквартирного дома в Калининском районе в результате другой атаки БПЛА.