Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

При ударе украинских военных по поселку Юбилейному в пригороде Луганска повреждения различной степени получили 19 домов. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Луганской Народной Республики (ЛНР).

В одном из жилых строений обрушились бетонные перекрытия между подъездами, еще в 17 домах повреждены остекление и фасады. Также у одного многоэтажного здания существенно пострадала кровля – для ее восстановления рассматривается вариант с привлечением помощи региона-шефа.

Луганский филиал НКО "Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории ЛНР" оперативно мобилизовал персонал для ликвидации последствий атаки. Работники жилищного хозяйства убирают осколки, закрывают тепловой контур и оценивают объемы ремонтно-восстановительных работ в домах, добавили в министерстве.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Юбилейному 20 ноября. Три человека погибли, еще шестеро, в том числе ребенок, пострадали.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве и повреждении имущества. Правоохранители выясняют обстоятельства атаки, а также тип и модель использованных беспилотников. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что удар по гражданским объектам демонстрирует пренебрежительное отношение Украины к нормам международного права.