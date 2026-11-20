Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли и шестеро, включая одного ребенка, пострадали при прицельном ударе украинских вооруженных формирований по многоэтажному дому в поселке Юбилейном в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, большинство воздушных целей удалось сбить силами мобильных огневых групп, но несколько дронов все же атаковали. В результате одной из таких произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.

Одного из пострадавших удалось достать из-под завалов. В числе тех, кто получил травмы, есть девочка 2018 года рождения. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

"К несчастью, есть погибшие. Предварительно известно о троих", – добавил Пасечник.

Глава региона предупредил, что под завалами еще могут оставаться люди, но спасательная операция продолжается. Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в Горловке пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Удар пришелся на двор жилого дома в Центрально-Городском районе.

Пострадавшими оказались девочки 2014 и 2018 годов рождения. Обе находились во дворе жилого домовладения в момент атаки. Также ранения получили мужчина и женщина.