Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь ликвидировали 310 украинских беспилотников над 13 российскими регионами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями. Также БПЛА удалось перехватить над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.

Помимо этого, беспилотники были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал машину, в результате чего пострадала женщина. Она получила акубаротравму, ей оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.

