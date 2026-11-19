Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал машину, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в МАХ.

Удар пришелся на автомобиль в районе хутора Красиво. Женщина получила акубаротравму, ей оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.

Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.

Ранее 13 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Курск. Среди них – восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Троих пострадавших госпитализировали в областную больницу с травмами средней степени тяжести.

В результате атаки также получили повреждения многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Кроме того, повреждены фасад и окна травмпункта, а несколько автомобилей загорелись.

