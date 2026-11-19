19 ноября, 22:17Происшествия
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотника на автомобиль
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал машину, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в МАХ.
Удар пришелся на автомобиль в районе хутора Красиво. Женщина получила акубаротравму, ей оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.
Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.
Ранее 13 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Курск. Среди них – восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Троих пострадавших госпитализировали в областную больницу с травмами средней степени тяжести.
В результате атаки также получили повреждения многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Кроме того, повреждены фасад и окна травмпункта, а несколько автомобилей загорелись.