Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Актриса Ксения Алферова призналась, что после смерти 104-летней бабушки научилась ценить каждый новый день и перестала переживать о прошлом и будущем. Об этом она рассказала на кинопремии "Событие года", сообщает News.ru.

По словам артистки, после утраты близкого человека она изменила свое отношение к жизни и теперь воспринимает возможность прожить еще один день как главный подарок.

Также Алферова поделилась переменами в личной жизни после развода с актером Егором Бероевым, с которым состояла в браке 24 года. Актриса заявила, что не жалеет о расставании и теперь чувствует себя свободнее и привлекательнее.

Она добавила, что стала сама выбирать себе одежду и чаще обращать внимание на необычные вещи. На кинопремию артистка пришла в платье с ручной вышивкой.

Новогодние праздники Алферова планирует провести дома с семьей. По ее словам, на фоне большого количества шума вокруг ей хочется встретить праздник в спокойной обстановке и рядом с близкими.

О смерти бабушки Алферовой стало известно 28 августа. Она имела звание "Почетный гражданин муниципального округа Басманный в Москве".

Также известно, что во время Великой Отечественной войны она работала на оборонном заводе в Новосибирске, где производила противотанковые боеприпасы, а позднее служила радисткой. После войны женщина получила юридическое образование и работала адвокатом.