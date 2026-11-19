Видео: youtube.com/Walt Disney Animation Studios

Студия Disney представила полный трейлер мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения". Видеоролик опубликован на YouTube-канале компании.

Премьера мультфильма намечена на 5 февраля 2027 года. Двухминутный ролик с уже знакомыми зрителям героями набрал почти 30 тысяч просмотров.

По данным портала IMDb, режиссером новой части стал Джон Донкин, ранее выступавший продюсером нескольких картин франшизы. К озвучиванию персонажей привлекли британского комика Саймона Пегга и американского актера Дениса Лири.

Серия "Ледниковый период", первая часть которой вышла в 2002 году, рассказывает о приключениях мамонта Мэнни, ленивца Сида, саблезубого тигра Диего и белки Скрата в доисторическом мире.

Ранее стало известно, что американский мультсериал "Черный Плащ" получит продолжение спустя 35 лет после премьеры. К работе над новыми эпизодами привлекут других продюсеров, которые будут консультироваться с создателем оригинала Тэдом Стоунсом. Первый сезон вышел в 1991 году и насчитывает 91 серию.

