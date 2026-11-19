Фото: президентская платформа "Россия – страна возможностей"

Три педагога из Москвы вошли в число победителей индивидуальных конкурсных треков всероссийского проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Церемония награждения прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Москвичи оказались среди 60 участников треков "Учить и учиться" и "Спорттрек", которые показали наиболее высокие результаты. Победителями стали учитель школы № 1409 Мария Сизова и учитель школы "Глория" Максим Елисеев – участники "Спорттрека", а также преподаватель Российской государственной академии интеллектуальной собственности Юлия Мингалева, представлявшая трек "Учить и учиться".

Сизова является тренером по грудничковому плаванию, а также учит плавать детей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее важным качеством в работе она называет способность видеть во всех ребятах личность, а также умение создать безопасные условия.

Победа в проекте, по ее словам, стала не столько подтверждением мастерства, но и признанием важности ее дела. Конкурс, отметила Сизова, позволяет столкнуться с новыми вызовами и узнать много интересного.

В свою очередь, Елисеев пришел в школу в качестве учителя физкультуры и тренера-преподавателя в 2003 году. Он формирует у учащихся интерес к спорту и здоровому образу жизни, а также занимается адаптивной деятельностью.

Елисеев положительно отозвался об организации отборочного этапа: структура была четкой, спикеры – компетентными, лекции – полезными. Самыми интересными ему показались финальные испытания – комплексные тесты и видеовизитка. Они дали возможность показать знания, практические навыки и творческий подход. Полученный опыт он планирует использовать в работе, чтобы его ученики были увереннее и стремились к успеху.

Мингалева учит русскому языку иностранных студентов, а у них, по ее словам, перенимает открытость и способность смотреть на привычное по-новому. Она отметила, что победа подтвердила: смелые идеи педагогов работают. Конкурс укрепил ее профессиональную уверенность и вдохновил на развитие персональных проектов.

Отбор включал разные этапы. На каждом участники могли проявить себя, продемонстрировать свой профессионализм и применить умения на практике. Треки различались по аудитории: "Учить и учиться" был открыт для старшеклассников, студентов и педагогов, "Спорттрек" – для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, которые работают в сфере физического воспитания.

По словам гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина, педагог помогает ребенку обрести веру в себя, раскрыть таланты и выбрать дорогу, а тренер наставляет ставить задачи, справляться с трудностями, действовать в команде и приходить к результату. Этот труд требует ответственности, постоянного профессионального роста, готовности осваивать новое и передавать опыт. Эти качества, по его оценке, отличают победителей индивидуальных треков.

Победители изучили опыт коллег, пообщались с признанными представителями отраслей и обсудили новые подходы к развитию воспитания детей и молодежи. Для финалистов и победителей трека "Учить и учиться" организовали повышение квалификации в Центре педагогического мастерства. Они также изучили работу школы "Хорошкола" и побывали в Московском педагогическом государственном университете, где прошел круглый стол с представителями Госдумы, Минпросвещения и практикующими педагогами.

Финалисты и победители "Спорттрека" прошли программу "Спортивная подготовка подростков 14–18 лет: психофизиология, методика и современные технологии". Победители этого направления узнали больше о городских спортобъектах, побывали в Ассоциации студенческого баскетбола и встретились с известным российским лыжником.

В текущем сезоне на индивидуальные конкурсные треки проекта "Флагманы образования" поступило свыше 35 тысяч заявок. На "Учить и учиться" – больше 29 тысяч заявок, на "Спорттрек" – более 6 тысяч.

Ранее в столице награды вручили почетным преподавателям и работникам экономических факультетов ведущих вузов. Горожане удостоены званий "Почетный экономист города Москвы" и "Почетный работник образования города Москвы", а также других наград. Соответствующий указ подписан мэром Москвы.

