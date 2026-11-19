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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что понимает чувства Владимира Путина в связи с атакой на Крымский мост. Об этом сообщил журналист NBC Гейб Гутьеррес, пересказавший содержание интервью с президентом США.

По словам журналиста, Трамп рассказал, что обсуждал произошедшее с российским лидером. Путин, как передал американский президент, был крайне возмущен украинским лидером Владимиром Зеленским после удара по мосту.

Кроме того, Гутьеррес отметил, что в беседах Трампа с зарубежными лидерами основное внимание уделялось конфликту на Украине. Война с Ираном при этом практически не затрагивалась.

16 и 17 ноября Вооруженные силы Украины ударили по Крымскому мосту. Также мост был атакован в ночь на 19 ноября.

Путин заявлял, что Россия ответит на украинские удары по Крымскому мосту, причем ответные действия будут гораздо болезненнее для Киева. Кроме того, президент сообщил о намерении обеспечить безопасность сухопутного маршрута в Крым через Запорожскую и Херсонскую области и усилить там присутствие России.

