Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уроженка Хабаровского края напала на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок" в автобусе на западе Москвы и похитила у нее служебное устройство. Об этом сообщил СК РФ по столице.

По версии следствия, 9 ноября контролер проверяла оплату проезда в салоне автобуса. Фигурантка применила к ней насилие, а затем похитила персональное устройство контролера.

Злоумышленницу задержали, с ней провели следственные действия. Ей предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и частью 1 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.

Ранее суд признал виновным мужчину, который напал на девушку-контролера "Московского паркинга". Ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

