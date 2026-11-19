Фото: kremlin.ru

Президент не должен материться на подчиненных, даже если они этого заслуживают. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом.

Глава государства также призвал всех взять на вооружение свой принцип и перед тем, как предъявлять претензии другим, посмотреть на себя. По словам Лукашенко, он это делает ежедневно.

"И себя спрашиваю, правильно я поступаю или нет? На министра сельского хозяйства (и продовольствия) в поле матом ругаюсь – это правильно или нет? Потом извиняюсь перед ним", – приводит слова президента близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко пригрозил отправить руководителей разных уровней в распоряжение министра обороны, если они не выполнят его поручения. До этого глава белорусского государства распорядился отправлять в армию на границу с Украиной тех, кто плохо работает и нарушает трудовую дисциплину во время уборочной кампании. Речь шла о военно-воспитательных сборах продолжительностью до 2–3 месяцев.