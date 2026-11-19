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Встречу Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне можно назвать саммитом мира. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам саммита АТЭС.

"Это знаковое событие, которое войдет в историю", – добавил Ван И.

Переговоры Путина с Трампом и Си Цзиньпином состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он проходил в Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

Итогом встречи стало подписание декларации о мире, в которой лидеры заявили о недопустимости ядерной войны и договорились ограничить полномочия Международного уголовного суда.

После этого российский лидер завершил рабочую поездку в Китай. Самолет Путина вылетел из Шэньчжэня, где президента провожали почетный караул и военный оркестр.

