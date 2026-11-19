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Владимир Путин завершил рабочую поездку в Китай, которая проходила 18 и 19 ноября.

Самолет российского лидера вылетел из аэропорта Шэньчжэня. Перед отправлением главу государства проводили почетный караул и военный оркестр.

За два дня Путин принял участие в саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также провел ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Одним из ключевых событий стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Им предшествовала отдельная встреча с американским лидером.

В ходе трехсторонних переговоров Путин, Си Цзиньпин и Трамп приняли декларацию о мире по итогам встречи в Шэньчжэне. Лидеры заявили, что ядерная война недопустима, и договорились продолжать диалог о снижении ядерных рисков. Стороны также выступили за реформу ООН и ограничили полномочия Международного уголовного суда, напомнив о принципе государственного иммунитета.