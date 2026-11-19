Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Для московского метро разработали проект дизайна нового эскалатора. Об этом на форуме промышленного дизайна "ЛАБ 2050" рассказал заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков.

По его словам, к созданию образа привлекли профессиональное сообщество, студентов и службы эксплуатации метрополитена. Одной из ключевых задач было качество новой продукции, которой москвичи пользуются ежедневно.

"Собрались вместе и придумали, как должен выглядеть реально самый продуманный эскалатор", – заявил Петраков.

Он отметил, что для правительства Москвы было важно заниматься проектом совместно с горожанами и профессиональным сообществом.

"Обзвонили, связались со всеми профессиональными бригадами, пригласили принять участие – ни один не отказался. Работа бесплатная, нужно тратить свое время, надо будет прийти, кучу времени потратить, надо будет много спорить, ни один не отказался, все согласились", – подчеркнул он.

По словам замруководителя департамента, результат получился замечательный, его можно будет увидеть в ближайшее время.

Ранее на станциях трех линий Московского метрополитена обновили свыше 40 навигационных указателей. В частности, на указателях у входов в подуличные переходы рядом с названиями станций добавили информацию о направлении к Красной площади.