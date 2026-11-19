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Россия заинтересована в прекращении вооруженного конфликта на Украине и готова обсуждать урегулирование с представителями Киева. Об этом Владимир Путин сообщил на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

Оба политика, по словам главы государства, выразили заинтересованность в завершении боевых действий.

Путин подчеркнул, что Москва не хочет продолжать вооруженное противостояние, и подтвердил готовность России к диалогу с представителями украинского руководства. При этом он вновь заявил, что считает их приход к власти результатом государственного переворота.

Дальнейшее развитие ситуации, по его словам, зависит от украинской стороны. Путин назвал бессмысленным стремление Киева удержать оставшиеся под его контролем 10% Донбасса.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был организован Соединенными Штатами. По словам бизнесмена, без участия Госдепартамента и других американских структур смена власти была бы невозможна.