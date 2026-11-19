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Мировой урожай риса в 2026–2027 годах может сократиться впервые за четыре сезона – до 552 миллионов тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По оценке ФАО, давление на производство оказывают низкая рентабельность производителей и неблагоприятная погода, которую часто связывают с Эль-Ниньо. В целом по миру сбор может оказаться ниже прошлогоднего, исключение – Африка. В Австралии, Центральной Америке, Карибском бассейне и Европе урожай будет ниже нормы, а в США – на многолетнем минимуме.

При этом большие посевные площади в Азии позволяют рассчитывать на высокий совокупный урожай. Латинской Америке удержать показатели близкими к рекордным помогла благоприятная погода, наблюдавшаяся до Эль-Ниньо.

Несмотря на ожидаемое падение сбора и прогнозируемый рост потребления, мировые запасы риса достигнут примерно 216,5 миллиона тонн – второго результата за всю историю наблюдений ФАО. Международная торговля рисом, по прогнозу организации, вырастет на 2,9% – до 61,6 миллиона тонн. Основной вклад в восстановление поставок внесут Индия и Пакистан.

Ранее сообщалось, что мировые цены на бананы могут вырасти из-за Эль-Ниньо. Явление создает новую угрозу для Латинской Америки – вызывает проливные дожди в Эквадоре и Перу, а также засуху в бассейне Амазонки и на северо-востоке Бразилии. Дожди могут усугубить болезни растений, погубить урожай и размыть дороги.