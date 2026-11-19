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Международная безопасность в значительной мере сегодня зависит от России, Китая и США. Об этом заявил Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.

"Разумеется, от нас в значительной степени зависит международная безопасность", – сказал президент.

Встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. Российский лидер назвал состоявшиеся переговоры полезными. По его словам, после протокольной части начался свободный обмен мнениями.

По итогам встречи лидеры приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире". Отдельный блок посвящен ядерной безопасности. Также в части о международных институтах три государства, являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, выступили за реформу организации. Кроме того, в декларации упоминаются энергоносители.