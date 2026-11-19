Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), который теперь носит имя Исраэль Йегуда Моргенштерн, готовится к свадьбе: его избранницей стала Габриэла Нирэль Маркус – дочь раввина Гая Маркуса. О помолвке сообщает телеграм-канал "Голос Израиля".

По информации издания, летом артист говорил, что хочет устроить себе "шидух" – принятое в еврейской традиции знакомство будущих супругов через сватов или посредников. Теперь, судя по всему, поиски невесты завершены.

В июне стало известно, что музыкант прошел обряд гиюр – так называют переход в иудаизм и присоединение к еврейскому народу. Тогда же он сменил имя на Исраэль Йегуда.

Ранее пасынок народного артиста России Олега Газманова Филипп Муравьев сделал предложение модели Анастасии Альмяшевой. Девушка опубликовала в соцсетях снимки, на которых показала помолвочное кольцо с бриллиантом. Фотографии она подписала коротко – "Да!".