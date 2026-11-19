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Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, оно будет опубликовано в течение часа. В свою очередь, Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию саммита в Китае. Глава государства подчеркнул, что все "очень здорово".

Трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. Переговоры продлились 1,5 часа. Беседа началась в 16:27 по местному времени (11:27 по московскому) и завершились в 17:57 (12:57).

Она прошла в резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Это первая в истории личная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в таком формате.

Перед этим российский лидер провел отдельную встречу со своим американским коллегой. В ходе нее обсуждались вопросы украинского урегулирования и двусторонние отношения. Переговоры прошли в Центре международных обменов.