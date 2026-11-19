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Тверской суд Москвы признал объявление о продаже пеликана информацией, запрещенной к распространению в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как установил суд, объявление о продаже птицы было выставлено в открытом доступе в Сети. Содержать пеликана дома или разводить его для частных целей нельзя – это запрещено.

Ранее столичная прокуратура выявила в интернете сайты, на которых размещена информация о продаже каракала и тигра. Такие страницы предоставляют неограниченному кругу лиц возможность приобретать зверей, включенных в Перечни I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

При этом на сайтах отсутствуют сведения о законности добычи и продажи животных. В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории России. Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре.

