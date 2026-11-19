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Московский городской суд отменил приговор сценаристу сериала "Счастливы вместе" Станиславу Берестовому, которого ранее осудили за убийство бывшего участника шоу "Дом-2" Дмитрия Лукина. Материалы дела вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщил ТАСС адвокат осужденного Евгений Лобанов.

Измайловский районный суд Москвы назначил Берестовому 6 лет и 7 месяцев лишения свободы по статье об убийстве. Также сценариста обязали выплатить матери погибшего более 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и материального ущерба. При этом гособвинитель запрашивал для него 9 лет колонии строгого режима.

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире Берестового. Лукин пришел туда в гости, и во время застолья попросил у хозяина 50 тысяч рублей в долг. После отказа они поссорились и подрались. По версии следствия, Лукин нанес сценаристу несколько ударов, а затем схватил нож. Берестовой взял другой нож и нанес гостю 91 ранение.

После этого сценарист самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть Лукина, а Берестового доставили в больницу. На суде он признал, что причинил мужчине смертельные повреждения, однако защита настаивала, что сценарист оборонялся и не собирался убивать гостя. До конфликта мужчины были приятелями.

Ранее в Люберцах мужчина убил своего отца-консьержа во время совместного распития алкоголя. Инцидент произошел в ЖК "Новокрасково" в ночь на 15 ноября. В ходе ссоры сын нанес отцу удар ножом, от которого тот скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.