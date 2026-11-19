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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В результате ударов беспилотников ВФУ пострадали мирные жители, среди которых несовершеннолетний", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили десятки объектов, в том числе жилые дома, учреждения социальной сферы и образования, другая гражданская инфраструктура, а также автомобили. Дело расследуют по статье 205 УК РФ.

ВСУ нанесли удар по Курску стало известно 19 ноября. В результате налета беспилотников пострадали 11 человек, включая 12-летнего ребенка, которого спасатели извлекли из-под завалов частного дома.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а жильцам разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье и выплаты. Школы перевели на дистанционный формат обучения во второй половине дня.