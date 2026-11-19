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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом выдвинул четыре принципа того, как крупные державы должны сосуществовать и обеспечивать мир во всем мире.

"Во-первых, придерживаться принципа взаимного уважения. <...> Во-вторых, придерживаться принципа мирного сосуществования", – заявил Си Цзиньпин.

Третий принцип – приверженность сотрудничеству и взаимовыгодному развитию, четвертый – "придерживаться диалога и консультаций". Си Циньпин подчеркнул, что главным из озвученных принципов должно быть взаимное уважение.

Лидер КНР также отметил, что победа Китая, России и Соединенных Штатов во Второй Мировой войне принесла на планету мир и спокойствие.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву и Пекин вместе вырабатывать новый инструментарий для решения актуальных проблем, несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов.

"Мы несем особую ответственность за поддержание открытого уважительного и продуктивного диалога", – подчеркнул американский президент.

Ранее лидеры трех стран начали первые в истории трехсторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Путин выразил признательность Си Цзиньпину за организацию встречи. Трамп, в свою очередь, сказал, что для него честь быть на трехсторонней встрече с лидерами России и Китая.

До этого президент России провел отдельную двустороннюю встречу с главой Белого дома, на которой лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и отношения между государствами. Беседа президентов прошла в Центре международных обменов.