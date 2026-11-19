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Актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в кинофраншизе "Гарри Поттер", в шутку назвал Роберта Паттинсона кандидатом на роль темного волшебника в готовящемся сериале HBO. Его слова передает AP News.

Отвечая на вопрос, вернулся ли бы он к образу главного антагониста, Файнс сказал: "Нет, думаю, я уже делал это. Может быть, они предложат роль Роберту Паттинсону".

Шутка прозвучала на фоне ажиотажа вокруг карьеры Паттинсона. Ранее он был официально утвержден на роль агента 007. Актер станет восьмым исполнителем роли Джеймса Бонда. До него этого героя играл актер Дэниел Крейг, последний фильм с участием которого в образе Бонда – "Не время умирать" – вышел в 2021 году.

Реакция пользователей на это решение была неоднозначной. Одни указали, что артисту невероятно повезло, другие усомнились в правильности выбора создателей франшизы, а третьи заявили, что роль нужно было предложить другим кандидатам.

В послужном списке Паттинсона – роли в картинах "Сумерки", "Бэтмен", "Гарри Поттер", "Одиссея" и других. В "Гарри Поттере" он появился в четвертой части. Он сыграл Седрика Диггори, популярного старшеклассника Хогвартса, игрока в квиддич и одного из участников Турнира трех волшебников.

