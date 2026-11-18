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Американская актриса Кристен Стюарт попала в список претендентов на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде, где агента 007 должен сыграть Роберт Паттинсон, сообщило издание Variety.

По информации СМИ, после появления Паттинсона в числе возможных исполнителей главной роли поклонники "Сумерек" начали предлагать на роль антагониста Стюарт – его партнершу по этой киносаге. В публикации объяснили это желанием фанатов соединить вселенные Бонда и "Сумерек".

В список также вошли Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон и Тимоте Шаламе.

Ранее стало известно об официальном утверждении Паттинсона на роль агента 007. Актер станет восьмым исполнителем роли Бонда. До него этого персонажа играл Дэниел Крейг, последняя картина с участием которого в образе Бонда – "Не время умирать" – вышла в 2021 году.

Реакция пользователей Сети на это решение оказалась неоднозначной. Одни посчитали, что актеру невероятно повезло, другие усомнились в правильности выбора создателей франшизы, а третьи заявили, что роль следовало предложить другим кандидатам.

Между тем в СМИ появилась информация о главной кандидатке на роль новой спутницы агента 007. Ею называют Маргарет Куолли, сыгравшую в картинах "Субстанция" и "Однажды в... Голливуде". В числе других претенденток – Аня Тейлор-Джой, Сидни Суини, Флоренс Пью и Дейзи Эдгар-Джонс.

