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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участия во встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его комментарий приводит журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

По словам Дмитриева, оба американских переговорщика должны были войти в делегацию США, но планы изменились. Они занимаются урегулированием конфликта на Украине и сейчас ведут работу с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности.

В Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября. В Кремле говорили, что журналисты, возможно, смогут присутствовать на части трехсторонней встречи.

При этом Путин уже прибыл на площадку делового саммита АТЭС в Шэньчжэне, где провел переговоры с председателем КНР.

