Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в среду, 18 ноября, сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Высота покрова достигла 2 сантиметров не только на базовой метеостанции ВДНХ, но и на Балчуге и в Тушине. В подмосковных Михайловском и Клину зафиксировали 1 сантиметр, в Волоколамске, Ново-Иерусалиме и Наро-Фоминске – 2 сантиметра, а в Можайске – 3 сантиметра.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, днем ожидаются мокрый снег и дождь. Местами непогода сохранится и ночью в четверг, 19 ноября. Температура воздуха при этом останется выше 0 градусов. На этом фоне городские службы постоянно следят за улично-дорожной сетью и при необходимости выполняют регламентные работы с учетом погоды.

Ранее из-за непогоды водителей призывали не превышать скорость и держать дистанцию. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовали не торопиться и переходить дорогу только по переходу.

Кроме того, 19 ноября атмосферное давление в Москве может опуститься до минимального значения. Оно составит 731 миллиметр ртутного столба. Но с пятницы, 20 ноября, ожидается повышение атмосферного давления.

