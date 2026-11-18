Фото: Главархив Москвы

Онлайн-сервис "Моя семья" уже шесть лет помогает жителям Москвы искать сведения о своих предках и восстанавливать историю нескольких поколений родственников. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

За это время пользователи обратились к платформе более 20 миллионов раз, а в ее цифровой архив вошло около 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы.

В базе собраны метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски, датированные периодом с конца XVII до начала XX века. С их помощью можно узнать, где и когда родственники родились, вступили в брак или умерли, найти имена родителей, крестных и свидетелей венчания, установить сословную принадлежность семьи, место ее проживания и приход.

Раньше для подобных исследований нужно было лично приезжать в читальный зал и изучать рукописные документы. Поиск информации мог занимать месяцы и даже годы, теперь же архивные материалы доступны дистанционно.

Новые возможности для пользователей появились благодаря сотрудничеству Главархива Москвы с компанией "Яндекс". На базе сервиса запустили ИИ-платформу "Поиск по архивам", которая распознает старинные рукописи и переводит их в машинописный текст. Теперь вместо самостоятельного изучения множества страниц достаточно ввести запрос в поисковую строку, чтобы за несколько секунд получить подходящие упоминания.

Цифровой архив продолжает пополняться: ежегодно в плановом порядке размещают более 2 миллионов страниц документов. В выборе материалов для оцифровки участвуют и сами москвичи. К примеру, в недавнем голосовании проекта "Активный гражданин" больше 40% участников отдали предпочтение теме "Жизнь Москвы во второй половине XVIII – начале XX веков".

В эту категорию входят документы о повседневной жизни города: правилах содержания улиц, противопожарной безопасности, обязанностях дворников, сторожей, извозчиков, торговцев и домовладельцев, а также регламентах работы театров и синематографов. Эти материалы планируют оцифровать в 2026 году и разместить в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" и на платформе "Поиск по архивам".

"Следующими по популярности стали темы дворянства Московской губернии и образования в Москве – материалы по ним включены в план оцифровки на 2027-й", – сообщил мэр.

Ранее в Главархиве Москвы рассказали о самых известных редкостях своей коллекции. Самым древним документом является книга учета имущества Благовещенского собора Кремля конца XVII века. Среди других ценностей – метрические книги с записями о рождении Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, а также ранее неизвестная нотная рукопись Дмитрия Шостаковича.