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Уровень жизни граждан Евросоюза стабильно снижается в результате отказа объединения от российского рынка. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на деловом саммите форума АТЭС.

По словам главы государства, Европа из-за отказа от рынка России теряет свой промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, в результате это отражается на гражданах и бизнесе.

Кроме того, президент отметил, что Европа также не смогла адаптироваться к отказу от рынка России, включая дешевые энергоресурсы, которые на протяжении десятилетий обеспечивали ее процветание.

"Подчеркну, в условиях тесной взаимосвязанности экономик искусственные барьеры в одном из звеньев цепочек добавленной стоимости приводят к издержкам по всем остальным участкам", – добавил Путин.

Он уточнил, что именно это происходит в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции.

Ранее Путин заявил, что Россия входит в число крупнейших экономик мира и лидирует по этому показателю среди европейских стран. Президент также обратил внимание на низкий уровень безработицы в стране. По его словам, показатель составляет 2,3%.

Кроме того, он сообщил, что государственный долг России не превышает 17% и остается одним из самых низких в мире.

Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что программа Путина рассчитана на три дня и включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.