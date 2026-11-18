Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

У американской актрисы Энн Хэтэуэй родился третий ребенок. О пополнении в семье звезды фильмов "Дьявол носит Prada" и "Интерстеллар" сообщил портал TMZ.

По данным издания, актрису заметили во время прогулки по Нью-Йорку 17 ноября. Хэтэуэй несла новорожденного ребенка в слинге, пристегнутом к груди.

У актрисы и ее мужа Адама Шульмана уже есть двое сыновей – Джонатан и Джек. Теперь в семье появился третий ребенок.

Хэтэуэй также известна по картинам "Стажер", "Одиссея" и другим фильмам. В 2013 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в экранизации романа Виктора Гюго "Отверженные".

Ранее о рождении первенца объявила певица Аврил Лавин. Она опубликовала фотографию с младенцем и подписала ее словами: "Наша маленькая принцесса". Имя отца артистка не раскрыла.