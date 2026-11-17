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"Росатом" делает все, чтобы помочь властям снять несправедливые ограничения со сборной России по футболу. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает RT.

Он признался, что регулярно следит за матчами и ждет возвращения страны на мировой уровень. Положительное впечатление у него осталось от последних товарищеских встреч национальной команды – с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном. Игры глава "Росатома" смотрит и на стадионе, как это было в Екатеринбурге.

Отдельно Лихачев высказался о легионерах: приятно видеть Матвея Сафонова, а главные симпатии связаны с Алексеем Батраковым, за карьерой которого в "Галатасарае" он следит с волнением. Турция – дружественная страна, и направлений взаимодействия с ней много, отметил глава госкорпорации. Он пожелал футболисту быть так же востребованным в клубе, как "Росатом" востребован в турецкой промышленности.

Ранее сборная России по футболу обыграла Узбекистан в Ташкенте со счетом 3:2. В составе российской команды дублем отметился Николай Комличенко, забивший на 70-й и 75-й минутах, еще один мяч на 79-й минуте забил Алексей Миранчук. Благодаря этой победе национальная команда продлила серию без поражений до шести матчей: пять побед и одна ничья.