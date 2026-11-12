Экс-тренер сборной РФ Газзаев: Батраков может вырасти в звезду европейского футбола

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Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков правильно строит карьеру и может вырасти в звезду европейского масштаба. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

"Батраков явно выделялся и в РПЛ, а сегодня демонстрирует высокий уровень качества игры в Европе. Мы видим, что к нему очень хорошо расположились болельщики и одноклубники", – подчеркнул Газзаев.

Специалист отметил, что спортсмен показывал высокий уровень игры, еще когда выступал за столичный "Локомотив". При этом, по словам экс-тренера, в европейских клубах сложнее демонстрировать футбольные качества, однако Батраков смог адаптироваться в новом клубе и вписался в игру команды.

"Важно, что есть поддержка главного тренера, игроков и болельщиков, которые каждый матч поют "Калинку", – заключил Газзаев.

Ранее Батраков попал в символическую сборную игровой недели Лиги чемпионов. До этого, 3 ноября, полузащитник забил два гола в матче четвертого тура основного этапа турнира с немецким "Штутгартом" (2:0). Его признали лучшим игроком встречи. Футболист стал первым россиянином, кто получил официальную награду с момента, когда ее начали вручать по итогам каждой игры в сезоне-2021/22.