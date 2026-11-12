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12 ноября, 17:18

Происшествия

Подросток сжег автомобиль в Симферополе по заданию куратора

Фото: МАХ/"Полиция Крыма"

В Симферополе задержали 15-летнего подростка, который поджег автомобиль на парковке торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Сигнал о повреждении машины поступил в дежурную часть ночью. По предварительным данным, молодой человек проник в салон автомобиля ВАЗ-2104 через незапертую водительскую дверь. С помощью зажигалки он поджег сиденье и скрылся. Ущерб владельцу составил 200 тысяч рублей.

На допросе мальчик рассказал, что нашел в интернете предложение о подработке и связался с куратором. За поджог любого авто ему пообещали 100 тысяч рублей. Преступление он снимал на камеру телефона для подтверждения выполнения задания, однако обещанное вознаграждение так и не получил.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Подозреваемого поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее во Владимирской области заключили под стражу 18-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в убийстве пенсионерки. По версии следствия, он приехал к 95-летней женщине и избил ее по заданию кураторов. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Не найдя денег в квартире, юноша скрылся, а затем добровольно пришел в полицию и рассказал о случившемся.

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