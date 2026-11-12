Один человек погиб и двое пострадали при ударах ВСУ по ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские войска атаковали Луганскую Народную Республику. В результате ЧП погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю, который перевозил продукты питания, на выезде из Луганска в направлении Станицы Луганской. При атаке погиб экспедитор.

Кроме того, в Краснодонском муниципальном округе был атакован еще один грузовой автомобиль, водитель которого получил ранения. Также под удар БПЛА в Старобельском муниципальном округе попал грузовик, в результате чего пострадал проходивший рядом мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, указал Пасечник.

Вместе с тем под огонь ВСУ попали жилые дома, транспортные средства и гражданская инфраструктура в Северодонецке, Белокуракинском, Лутугинском, Славяносербском, Старобельском, Новоайдарском, Станично-Луганском и Антрацитовском муниципальных округах.

Ранее супружеская пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Горловке. Инцидент произошел в Калининском районе города. Под удар попала гражданская машина, в которой находились мужчина и женщина.

