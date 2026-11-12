Столичные парки представили программу на выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В столичных парках в предстоящие выходные, 14 и 15 октября, пройдут мастер-классы, концерты, экскурсии и спортивные занятия для всей семьи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в павильоне "Лекторий" 14 ноября с 11:00 до 14:00 состоится мастер-класс "Кракелюр из яичной скорлупы". Горожане научатся делать панно из скорлупы, добавляя разные элементы. На следующий день с 11:00 до 13:00 там же можно будет сделать венок из роз.

В парке "Северное Тушино" в центре "Северное сияние" 14 ноября с 12:00 до 14:00 пройдет занятие по живописи из цикла мероприятий "Волшебные краски". Участниками могут стать горожане в возрасте от шести лет. Они будут писать акварельный натюрморт в виде айвы на солнце.

В культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле" 14 ноября в 14:00 пройдет творческое занятие для детей по созданию картины "Единорожка". С 17:00 до 20:00 там же пройдет мастер-класс для взрослых, где они смогут нарисовать картину "Басик". Работы можно будет забрать домой.

В Лианозовском парке 14 ноября на 14:00 запланировано занятие по лепке из глины. Участникам предлагается создать предметы из керамики на площадке "Лиа-вилла" по адресу Угличская улица, дом 11а.

В Музее истории Военно-морского флота России в парке "Северное Тушино" 15 ноября в 14:00 стартует занятие "Тайны сигнальных флагов". Гости в возрасте от семи лет смогут узнать об истории флажной сигнализации, морской терминологии, а также об использовании флагов в портах и во флоте.

В павильоне "Клуб развития и творчества" парка "Северное Тушино" 15 ноября в 13:00 проведут мастер-класс "Синичка-оригами" из цикла "Экомастерская". Принять участие в нем смогут юные горожане старше шести лет. А в 14:00 там же начнется занятие "Синичкин день" из цикла "Юный эколог".

Также горожан ждут прогулки и экскурсии. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" 14 ноября в 10:00 можно будет посетить прогулку "Кузница здоровья" для москвичей разных возрастов. Начнется она от скульптуры "Инструктор с собакой".

В парке "Фили" 14 ноября в 13:00 проведут экскурсию "История Ворошиловского парка". Гости узнают о семьях Солдатенковых, Солодовниковых и Шелапутиных, которые владели этим местом. Кроме того, они увидят, где находилась усадьба Нарышкиных.

Также горожане приглашаются на экскурсию "Истории сада "Эрмитаж" в саду "Эрмитаж". Она стартует 15 ноября в 11:00. От гида участники узнают о том, что раньше находилось на этом месте.

Пройдут и мероприятия для любителей активного отдыха. В парке "Северное Тушино" и природно-историческом парке "Тушинский" 14 ноября с 09:00 до 11:00 состоятся дружеские старты клуба "5 верст". Принять участие в них могут горожане старше четырех лет. При этом забеги начнутся одновременно. В первом парке участникам необходимо встретиться со стороны Химкинского бульвара, а во втором – со стороны улицы Вилиса Лациса.

Любители танцев в возрасте от 18 лет приглашаются в центр "Северное сияние" в парке "Северное Тушино". Там 14 ноября с 10:30 до 11:30 пройдет тренировка по зумбе. Там же 5 ноября с 19:00 до 20:45 будет проходить занятие по парным танцам для желающих от 14 лет.

В павильоне "Клуб развития и творчества" в парке "Северное Тушино" 14 ноября с 11:00 до 13:00 для взрослых горожан проведут занятие по дыхательной гимнастике цигун.

На спортивной площадке парка "Северное Тушино" 15 ноября с 11:00 до 12:00 можно будет попробовать свои силы на занятии по общей физической подготовке. Затем, с 12:00 до 13:00, желающие узнают больше о скандинавской ходьбе.

На площадке у ротонды парка "Северное Тушино" 15 ноября с 11:00 до 13:00 москвичи старше 12 лет смогут заняться суставной гимнастикой. А с 13:00 до 14:00 – зарядкой-закаливанием.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в павильоне "Лекторий" 15 ноября в 13:00 пройдет урок "Гимнастика мозга". Посетители смогут улучшить память и концентрацию.

В лесопарке "Кусково" в теремах "Дачное Кусково" также можно посетить "Ламповые вечера". 14 ноября в 14:30 там пройдет занятие "Украшение из бисера" по созданию браслетов. В 16:00 перед зрителями выступит квартет саксофонистов "Полный привод", а в 18:00 гости приглашаются на концерт гобойной музыки.

Ранее москвичей пригласили на выставку "Код Белинского", приуроченную к 215-летию со дня рождения литературного критика Виссариона Белинского. Увидеть экспозицию можно в Государственном музее А. С. Пушкина. Посетители узнают о жизненном пути критика от самого детства.

