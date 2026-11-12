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12 ноября, 14:27

Общество

Телеканал Москва 24 вместе с Марией Киселевой познакомит зрителей с разными видами спорта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеканал Москва 24 вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Марией Киселевой познакомит зрителей с разными видами спорта и поможет разобраться в особенностях выбора занятий для детей. Премьера специального проекта "Спорт в Большом городе" состоится 14 ноября.

В каждом выпуске известные спортсмены будут делиться личным опытом, рассказывать о своем пути в спорте и его влиянии на формирование характера, дисциплины и здорового образа жизни. Их истории станут отправной точкой для знакомства юных героев с различными спортивными направлениями.

Вместе с ведущей и родителями дети смогут подобрать подходящий вид спорта и секцию с учетом собственных интересов и индивидуальных особенностей. Они познакомятся с тренером и посетят первое пробное занятие. Зрители увидят весь процесс выбора и узнают о первых впечатлениях начинающих спортсменов.

Программа "Спорт в Большом городе" будет выходить на телеканале Москва 24 по субботам в 09:45. Повтор выпуска – по воскресеньям в 14:45.

Между тем жители Москвы могут присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Выбрать удобную площадку и время можно на сайте проекта, на саму тренировку потребуется 60 минут. Приходить рекомендуется за 5–10 минут до начала, чтобы подготовиться и познакомиться с тренером.

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