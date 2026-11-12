В США 10-летний мальчик спас отца, перенесшего инсульт за рулем

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В штате Теннесси 10-летний Тейлор Фриттс спас жизнь своему отцу, которому стало плохо за рулем. Об этом сообщает портал People.

Кит Фриттс вез двоих детей в Джорджию, когда у него внезапно случился инсульт. Мальчик первым заметил, что с отцом происходит что-то неладное: речь мужчины стала невнятной, а машина начала вилять между полосами и несколько раз съезжала на обочину.

Понимая, что теряет контроль над автомобилем, Кит намеренно направил его в дорожный знак, чтобы остановиться. Он признался, что в тот момент думал только о безопасности детей. Удар оказался сильным, машина получила серьезные повреждения, но дети смогли выбраться наружу.

Тейлор не растерялся и сразу позвонил в службу спасения. На место направили медиков, а для его отца вызвали санитарный вертолет. Мужчину доставили в медицинский центр Университета Теннесси, где врачи подтвердили инсульт. Несколько дней он провел в больнице, после чего смог вернуться домой.

Медики наградили пятиклассника специальным сертификатом за спасение отца и разрешили посидеть в вертолете, который доставил Кита в больницу. Сам мужчина теперь называет сына своим героем. По его словам, он и раньше очень любил Тейлора, но после случившегося даже не представляет, как можно любить его еще сильнее.

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