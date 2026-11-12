Олимпийская чемпионка Шурочкина продолжает лечение в реанимации НИИ Склифосовского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, которая пострадала при пожаре в московской квартире, остается под наблюдением врачей в реанимационном отделении НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом пресс-служба учреждения сообщила РИА Новости.

О госпитализации спортсменки сообщалось 9 ноября. Пожар произошел в ее квартире на улице Багрицкого: мебель и личные вещи загорелись после вспышки горючей жидкости для биокамина. Шурочкина получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди.

Девушку прооперировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. СМИ писали, что Шурочкину спасли соседи: спортсменка бегала по этажу и звала на помощь.

По информации СМИ, девушка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Отмечалось, что серьезных повреждений внутренних органов у нее не обнаружили. Тем не менее, по оценке врача общей практики Дениса Прокофьева, восстановление после обширных глубоких ожогов может занять до года и потребовать пересадки кожи.